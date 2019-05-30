Havza MYO'da mezuniyet coşkusu

Havza MYO'da 2018-2019 eğitim-öğretim yılı mezuniyet töreni düzenlendi. Törene Havza Kaymakamı Metin Yılmaz, Havza Belediye Başkanı Av. Sebahattin Özdemir, OMÜ Rektör Baş Danışmanı Prof. Dr Ünal Özgen, protokol üyeleri ve öğrencilerin aileler katıldı.

Okul öğrencilerini temsilen okul birincisi Menekşe Altıntaş yaptığı konuşmada, “Bugün alacağımız belge, hiç kuşkusuz ailelerimizin, hocalarımızın ve bizlerin emek ve özverisinin gurur verici buluşmasını temsil ediyor. Bu gurur ve sevinci yaşadığımız bu güzel ve anlamlı günde bir arada bulunmanın coşkusunu hep birlikte yaşıyoruz. Her son bir başlangıçtır. Asıl hayat bizler için şimdi başlıyor. Herkesin arzu ettiği konuma gelmesi dileğimle, tüm arkadaşlarıma ve bizden sonra yerimizi alacak kardeşlerimize bundan sonraki yaşantılarında başarılar dilerim” dedi.

Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Adem Asan konuşmasında, “Buradan mezun olan öğrencilerimizin sevincini paylaşmak ve mesleğinde donanımlı yetiştirdiğimiz gençlerimizi şerefle uğurlamak için bir aradayız. Sevgili öğrencilerimiz, şunu unutmayınız ki sizler sadece kendiniz ve aileniz için değil ülkemiz ve insanlık içinde başarılı olmak zorundasınız. Sizleri bugüne kadar her türlü fedakarlığı göğüsleyerek yetiştiren ailenizi, ülkenizi ve okulunuzu unutmamanızı temenni ediyor, bundan sonraki hayatınızda hepinize üstün başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Mezuniyet töreninde konuşma yapan Havza Belediye Başkanı Av. Sebahattin Özdemir ise, “Gençler, Havza'da olmanızdan ve Havza Meslek Yüksekokulunda okumanızdan ve mezun olmanızdan gurur duyuyorum. Ümit ederim ki Havza'yı hiç unutmayarak ilerleyen yıllarda ilçemizde mezuniyet günleri düzenlemenizdir. Bu vesile ile mezun olan 450 öğrencimize bundan sonraki yaşantılarında başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

OMÜ Rektör Başdanışmanı Prof. Dr. Ünsal Özgen de, “Hayatınızın farklı bir dönemin sonuna gelirken yeni bir başlangıcın eşiğindesiniz. Okulumuzdan edindiğiniz bilgi ve becerileri branşlarınızda en güzel bir şekilde sergilemeniz dileklerimle hepinize ayrı ayrı başarılar diliyorum” diye konuştu.

Havza MYO'da 1. öğretimde 1080, ikinci öğretimde 344 toplam 1424 öğrenci eğitim görüyor. MYO'da 2018-2019 eğitim-öğretim yılında ise 450 öğrenci mezun oldu.

Yüksekokulda ilk 3'e giren öğrencilere belgelerini Prof. Dr. Ünsal Özgen takdim ederken, bölüm birincilerine belgelerini Başkan Sebahattin Özdemir verdi. Mezun olan diğer öğrencilerin belgeleri ise öğretim görevlilerince verildi.

Yapılan konuşmalardan sonra mezuniyet töreni, mezunların kep atmasıyla son buldu.