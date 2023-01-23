Havza OSB'nin yol sorunu çözüldü

Havza Kaymakamı Cengiz Nayman, finansmanı Samsun Valiliği, yapımı Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından desteklenen Havza Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) 1,8 kilometrelik bölünmüş beton yol yapım çalışmalarının tamamlandığını açıkladı.

Havza'nın ekonomik alanda kalkınması için her geçen gün büyüyen ve yeni yatırımcıların tercihi olan Havza OSB'nin bölünmüş beton yol çalışmasını yerinde inceleyen Kaymakam Nayman, yolun tamamlanması ile birlikte çalışan işçilere baklava ikram etti.

Havza OSB'yi Samsun-Ankara karayoluna bağlayan 1,8 kilometrelik bölünmüş beton yol 14 metrelik bir genişliğe sahip. Proje kapsamında toplamda 4 bin metreküp kazı, 20 bin metreküp dolgu ve 150 metrelik taş tahkimatı da tamamlandı.

Havza Kaymakamı Cengiz Nayman Havza OSB yolunun önemli olduğunu ifade ederek, “Havza OSB artık üreten bir OSB. Bu neden ile yolun genişliği ve güvenli önemli. Aynı zamanda OSB'ye gelen yatırımcılar içinde önemli bir referans. Tüm gayret ve çabamız Havza OSB'yi hızlı bir şekilde büyütmek ve ilçemiz, bölgemiz ve ülkemiz ekonomisine en üst düzeyde fayda sağlamak. Bunun için çalışmalarımız aralıksız devam etmekte. Havza OSB'nin beton yol yapılmasıyla çok önemli bir ihtiyacı giderilmiştir. Havza OSB'de 28 parselin tahsisi yapıldı. 10 parselde üretim başladı, geri kalanda inşaat devam ediyor. Samsun Valimiz Doç. Dr. Zülkif Dağlı ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Demir'e çok teşekkür ediyoruz. Anayol ile OSB arasındaki güzergahta yol çok konforlu değildi. Burada bir yol çalışması başlatıldı ve beton yola kavuşmamız sağlandı. Buraya gelen sanayici altyapıya, yola, ulaşıma her şeye bakıyor. Dolayısıyla bu yol yolun tamamlanmasıyla Havza OSB'de temel bir ihtiyaç giderilmiş oldu” dedi.

Yapılan açıklama sonrası Kaymakam Nayman, yol yapım çalışmalarında yer alan çalışanlara baklava ikram etti. Ziyarette Samsun Büyükşehir Belediyesi Fen İşler Havza Şube Müdürü Burak Görmüş çalışmalar hakkında bilgiler verdi.