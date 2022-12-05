Havza OSB'ye 1,8 kilometrelik beton yol

Büyükşehir Belediyesi, Havza OSB'nin yol sorununu çözüyor. OSB'ye 1,8 kilometrelik bölünmüş beton yol çalışması 1 ay önce başladı. Havza OSB'yi Samsun-Ankara karayoluna bağlayan bölünmüş yol, 14 metrelik bir genişliğe sahip olacak. Proje kapsamında toplamda 4 bin metreküp kazı, 20 bin metreküp dolgu yapılacağı bu çalışmaların yüzde 90 oranında tamamlandığı belirtildi. Ayrıca yolun 150 metrelik taş tahkimatı da tamamlandı. Çalışmaların yılbaşı itibarıyla tamamlanması planlanırken Havza OSB'de fabrikaları bulunan iş insanları, beton yol yapılmasıyla çok önemli bir ihtiyacın giderileceğini söyledi.

Yol çalışmasının hem mevcut yatırımcılar hem de Havza OSB'ye yatırım yapmayı düşünen iş insanları açısından çok önemli olduğuna dikkat çeken Havza OSB Müdürü Erol Pepeç, “Havza OSB 2014 itibariyle faaliyete geçti. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Demir'in hem başlangıcında hem temellerinde çok büyük emeklerinin olduğu bir OSB burası. 28 parselin tahsisi yapıldı. 10 parselde üretim başladı, geri kalanda inşaat devam ediyor. Anayol ile OSB arasındaki güzergahta yol çok konforlu değildi. Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Burada bir yol çalışması başlatıldı ve beton yola kavuşmamız sağlandı. Ekipler gayretli bir şekilde çalışıyorlar. Buraya gelen sanayici altyapıya, yola, ulaşıma her şeye bakıyor. Dolayısıyla bu yol çalışması Havza OSB'ye değer katacak” dedi.

Havza OSB'de firma sahibi olan Arslan Şahin, daha önceki yolun mevcut durumunun iyi olmadığını söyleyerek, “Başta Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz. Her gün bu yolu kullanıyoruz. Nakliye için kamyonlarımız geliyor. Yurt içinden ve yurt dışından iş insanları ve yatırımcılar buraya geliyor. Bu anlamda bu yolun yapılması çok güzel oldu. Buraya gelen yatırımcı ilk olarak yola bakıyor. O yüzden hem bizim için hem bölgemiz için bu yolun yapılması çok önemliydi” diye konuştu.

Havza OSB'de bulunan bir fabrikada yönetici olarak görev yapan Basri Bayram Kantarcı, ürettikleri ürünlerinin tamamını ihraç ettiklerini bu nedenle yurt dışından sürekli bu bölgeye ziyaretçilerin geldiğini kaydetti. Kantarcı, “Buraya gelen tüm iş insanları her açıdan değerlendirmede bulunuyor. Yol da çok önemli bir kriterdir. O yüzden bu yolun yapılması oldukça önemliydi. Ulaşım anlamında özellikle geçen sene kışın çok sorunlar yaşadık. Bu noktada yolun yapılması bizim için çok elzemdi. Bu hizmete sebep olan, katkısı olanlardan Allah razı olsun. Ayrıca beton yol yapılması nedeniyle inanıyorum ki, uzun yıllar hizmet verecek. Yurt dışından ve yurt içinden gelen misafirlerimiz açısından da bu yolun yapılması ayrı bir kazanım sağlayacak” şeklinde konuştu.