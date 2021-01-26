Havza otoparkında geri sayım

İhalesi gerçekleştirilen Havza Mekanik Otoparkı inşaatının temelinin iki hafta içerisinde atılacağını söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, alanda incelemelerde bulundu.

Büyükşehir Belediyesi Samsun'un merkez ve ilçelerinde trafik sorunlarının çözülmesini hedefliyor. Üst yapıları yeşil alan olarak belirlenen mekanik otoparkların startını veren Büyükşehir Belediyesi harekete geçti. Kaplıca turizminin merkezi olan Havza ilçesinde modern ve çok katlı mekanik otopark projesi alanında incelemelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, 5 bin metrekarelik arazi üzerinde inşa edilecek 5 katlı ve 340 araç kapasitesine sahip otoparkla ilgili şu bilgileri verdi: “Havza'ya muhteşem bir otopark kazandırıyoruz. İnşallah bu yatırımla ilçemizin park yeri ve otopark sorununu büyük oranda çözmüş olacağız. 3 katı yerin altında olacak otopark, tamamen mekanik sistemle çalışacak. Yani sürücüler, araçları park etmek için yer aramayacak. Bunu sistem tamamen kendisi gerçekleştirecek. Bu yatırım Havzalılara verdiğimiz önemin ve kıymetin göstergesidir. Halkımız her şeyin en iyisini ve en güzelini hak ediyor. Temelini attıktan sonra da 540 günde tamamlayarak hizmete açacağız. Bu yatırım şimdiden Havzalılara hayırlı olsun. İki hafta içerisinde temelini atacağız.”

İlçesine kazandırılacak otoparktan dolayı Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'e teşekkür eden Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, “Halkımızın ve ilçemize gelen misafirlerimizin yaşadığı en önemli sorun, otoparktı. Konuyu sayın başkanımızla görüştükten sonra hemen harekete geçti. İlgili birim yetkililerini çağırarak yer tespiti ve proje hazırlıkları talimatı verdi. Biz de meclis kararıyla alanı büyükşehir belediyesine tahsis ettik. Kısa sürede ihalesi yapıldı. Eski gasilhane yıkılarak alan hazır hale getirildi. Emeklerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Demir ve ekibine teşekkür ediyorum” diye konuştu.