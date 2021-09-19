Havza standına akademisyen ilgisi

Samsun Tarım Fuarı'nın onur konuğu Havza standına Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesi akademisyenleri ilgi gösterdi.

Havza'da üretilen tarımsal ürünlerinde sergilendiği standı ziyaret eden OMÜ Ziraat Fakültesi akademisyenleri görevlilerden tarımsal ürünler hakkında bilgiler aldılar.

Havza standını son olarak ziyaret eden Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İzzet Akça ile Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rıdvan Kızılkaya burada Havza Yerel Eylem Gurubu Müdürü Özgür Atala ile sohbet ederek ilçede tarımın durumu ve tarımsal gelişimin arttırması için yapılabilecekleri hakkında bir süre görüştüler.

Akademisyenler Akça ve Kızılkaya Havza'nın tarımsal üretim bakımından büyük bir potansiyele sahip olduğunu ve doğru dinamikler ile Havza'da tarımsal üretimin arttırılabileceğini belirttiler. Havza Yerel Eylem Gurubu Müdürü Özgür Atala ise Havza YEG olarak tarımsal üretiminin desteklenmesi için çalışmaların devam edildiğini belirtti.