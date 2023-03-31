Havza TSO üyelerine sağlık indirimi

Havza TSO ile Büyük Anadolu Hastaneleri arasında imzalanan ve oda üyelerini kapsayan kurumsal sağlık protokolü öncesi Havza TSO Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Acar, Genel Sekreter Arif Altun'u ziyaret eden Büyük Anadolu Hastaneleri Kurumsal İlişkiler ve İş Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı Hakan Çiftçi ve Havza İlçe Temsilcisi Seher İyimaya, protokol ile Havza TSO üyelerine sağlanacak imkanlar hakkında bilgiler verdiler. Yapılan bilgilendirmede oda üyelerinin birinci derece yakınları tahlil ve ayakta tedavi gibi hastane hizmetlerinden yüzde 30, yatarak tedavilerde ise yüzde 25 indirimli sağlık hizmetinden yararlanabilecek.

Büyük Anadolu Hastaneleri Genel Müdür Yardımcısı Hakan Çiftçi, "İmzalanan protokol ile Havza TSO üyelerinin kaliteli sağlık hizmetlerinden indirimli faydalanacak. Sağlık alanında sürekli kendisini yenileyen kurumumuz ve Havza TSO ile protokol imzalamaktan mutluyuz" dedi.

Protokolle ilgili bilgi veren Başkan Erkan Acar, Büyük Anadolu Hastanesi ile gerçekleştirilen Sağlık Hizmetleri Protokolü'nün her iki kurum için de hayırlı olmasını dileyerek, “Havza TSO olarak üyelerimize her geçen gün daha iyi hizmet ve imkanlar sunabilme gayreti içerisindeyiz. Bu anlamda sağlık hizmetlerinin erişilebilirliğini ve kalitesini artırma adına imzaladığımız protokolle çalışanlarımız, üyelerimiz indirimlerden yararlanacak, sağlık alanında aldıkları hizmetin niteliği artacak" diye konuştu.

Konuşmaların ardından kurumsal sağlık protokolü Erkan Acar ve Fatih Çiftçi tarafından imzalandı.