Havza Tüneli çevresindeki sorunlar 2023 yılında çözülecek

Merzifon karayolu üzerinde bulunan Havza Tünelleri'nin bulunduğu alandaki heyelanlı bölgedeki stabilite problemleri 2023 yılında tamamen çözülecek.

Kavak-Merzifon karayolunda; Havza Tünellerinin bulunduğu yaklaşık 8 km'lik kesim, projesine uygun olarak 2009 yılı itibariyle tamamlandı. İlerleyen zamanlarda yer altı su seviyesinde artışlara bağlı olarak ve heyelanlı bölge olması sebebiyle muhtelif kesimlerde stabilite problemleri oluştu. Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü tarafından bozulan yerlerle alakalı çalışmalar 26 Temmuz'dan bu zamana kadar 24 saat çalışma esası ile sürdürülüyor.

Konu hakkında yetkililerden edilen bilgiye göre söz konusu kesimlerin geoteknik raporları hazırlandığı ve rapor doğrultusunda trafik emniyetinin sağlanması için çalışmalara 26 Temmuz 2022 tarihi itibariyle başlandığı öğrenildi. 24 saat çalışma prensibiyle yoğun bir şekilde çalışmaların sürdürüldüğü alanda kasım sonu itibariyle bozulmaların en fazla olduğu 2 km'lik kesim tamamlanarak trafiğe açıldığı belirtildi. Geri kalan kesimlerin ise 2023 yılı içerisinde en kısa zamanda tamamlanması için gerekli çalışmaların sürdürüldüğü ifade edildi.