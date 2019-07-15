Havza'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Samsun'un Havza ilçesinde ‘15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' etkinlikleri kapsamında şehitlerin mezarları ziyaret edildi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlama programı şehitlerin kabirlerini ziyaret ile birlikte okunan dualarla ve dağıtılan güllerle başladı. Havza İlçe Kaymakamı Metin Yılmaz, Garnizon Komutanı Yzb. Bahadır Çay, Havza Belediye Başkanı Av. Sebahattin Özdemir, Jandarma Karakol Komutanı Yzb. Alparslan Bostancı, protokol üyeleri ve vatandaşların katılımı ile ilçe kabristanlığında program gerçekleştirildi.

Havza İlçe Kaymakamı Metin Yılmaz, Havza ve Havzalılar olarak her zaman devletin yanında olduklarını belirterek, "Ülkemizin bölünmez bütünlüğüne, devletimizin dirliğine, milletimizin birlik ve beraberliğine kasteden dahili ve harici hainler hiçbir zaman emellerine ulaşamayacaktır” dedi.

Havza Belediye Başkanı Av. Sebahattin Özdemir ise her zaman 'tek devlet, tek millet, tek bayrak' idealinden asla vazgeçmeyeceklerini dile getirirken, “Bizler hemşehrilerimizle birlikte 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesinde tek yürek halinde meydanları doldurduk. Bugün de aynı ruh ve aynı heyecanı taşıyarak son nefesimize kadar her alanda devletimize hizmet etmeye hazırız” diye konuştu.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlamaları saat 21.00'den itibaren Kevser Parkı'nda devam edecek.