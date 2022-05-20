Havza'da Bayrak Yürüyüşü ve ilk miting coşkusu

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Havza'ya gelişinin 103. yıl dönümü ve “25 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Termal Turizm Festivali” etkinlikleri kapsamında, Milli Mücadele'nin ilk mitingi olan İzmir işgalini protesto mitingi canlandırıldı.

Program Mehmetçik Meydanından Yörgüç Paşazade Mustafa Bey Camisi'nde kadar devam eden Bayrak Yürüyüşü ile başladı. Havza Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında hazırlanan ve hava muhalefeti nedeni ile güne ertelenen spor gösterilerinin ardından Havza Kaymakamı Cengiz Nayman, Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Havza Garnizon Komutanı Personel Asteğmen Ömer Faruk Altay, protokol üyeleri ve halkın katılımı ile oluşan kortej marşlar ve açılan 100 metrelik bayrak ve söylenen marşlar ile Yörgüç Paşazade Mustafa Bey Camisi'ne kadar yüründü.

Yürüyüş sonrası cami avlusunda fotoğraf sergisi açılarak programa katılanlara, 103 yıl önce halkı Milli Mücadele'ye teşvik etmek ve İzmir işgalini protesto amacıyla dağıtıldığı gibi kuru üzüm dağıtıldı.

Havza Yörgüç Paşazade Mustafa Bey Camisi'nde cuma namazı öncesi, ilk mitinge yetişemeyen, ikinci mitingde yaptığı konuşmayla Havzalıların Milli Mücadele'ye katılmalarını sağlayan Sıtkı Hoca'yı temsilen cami imamı Havza Müftüsü Mehmet Nurlu tarafından din görevlilerinin Milli Mücadele'ye katkıları anlatılarak İlk Miting metni okundu.

Okunan ilk mitin metninin ardından Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile tüm şehitler için mevlit okundu.