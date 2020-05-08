Havza'da berber ve kuaförler dezenfekte edildi

Havza Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Zeki Kurt'un koordinesinde yapılan dezenfeksiyon çalışmalarında dezenfeksiyon ekibi tarafından ilgili esnaf odasına kayıtlı tüm işletmeler dezenfekte edildi. Dezenfeksiyon işlemi sonrası kuaför ve berber işletmecilerine yüz siperliği ile dezenfektandan oluşan hijyen kiti verildi. Temizlik İşleri Müdürü Zeki Kurt işletmecilere kuaförler, berber ile güzellik merkezlerinin çalışma ve genel hijyen kuralları hakkında bilgilendirme yaptı.

Berber Nihat Karaçoban, “Hazırlıklar kapsamında belediyemiz tarafından dezenfeksiyon işlemi yapıldı. Havza Belediye Başkanımıza ve belediye personelimize teşekkür ediyorum” dedi.

Bayan Kuaförü Selda Bol ise 11 Mayıs Pazartesi günü için hazırlık yaptıklarını belirterek, "Müşterilerimiz gönül rahatlığıyla gelebilirler” diye konuştu.

Konu ile ilgili olarak bir açıklama yapan Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir de 11 Mayıs tarihi öncesi tüm berber ve kuaför salonlarına yönelik dezenfekte çalışmalarına başladıklarını ifade ederek, “Yaşadığımız zorlu sürecin ardından 11 Mayıs'tan itibaren dükkanlarını açabilecek olan berber ve kuaför hemşehrilerimizin dükkanlarını dezenfekte etmeye başladık. Ayrıca belediye olarak yüz siperliği ile dezenfektandan oluşan hijyen kitlerini kendilerine ulaştırdık. Kovid-19 salgını ile mücadele için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz ve etmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.