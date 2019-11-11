Havza'da bin 111 fidan toprakla buluştu

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Türkiye genelinde gerçekleştirilecek “Geleceğe Nefes” seferberliği kapsamında Boyalıca Mahallesi Köyüstü mevkisinde Havza Kaymakamı Metin Yılmaz ve Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir'in katılımları ile saat 11.11 geçe bin 111 fidan dikimi yapıldı.

Etkinlikte konuşan Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir'i yatırımların en güzelinin geleceğe yapılan yatırımlar olduğunu belirterek, “Birlikte diktiğimiz bu fidanlar büyüyecek, oksijen ve enerji üretecek. Gençlerimiz için, geleceğimiz için inşallah bu tip projeleri belediye olarak destekliyoruz. Desteklemeye de devam edeceğiz. Yeşil bir Havza için çalışıyoruz ve bu bağlamda belediye park ve bahçelerimizde çalışmalarımıza ara vermeden devam etmekteyiz. Türkiye genelinde gerçekleştirilecek 'Geleceğe Nefes' seferberliğinde bizlerde belediye personelimiz ile birlikte yerimizi aldık” dedi.

Etkinliğe ayrıca Havza Belediyesi personeli, öğrenciler, askerler, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.