İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Havza'da cadde ve sokaklara sessizlik hakim

Havza’da dört günlük sokağa çıkma kısıtlamasın ilk gününde cadde ve sokaklar boş kalırken Havza Belediyesi tarafından çalışmalarına ara verilmeden devam edildi.

Havza'da dört günlük sokağa çıkma kısıtlamasın ilk gününde cadde ve sokaklar boş kalırken Havza Belediyesi tarafından çalışmalarına ara verilmeden devam edildi.



Çalışmalar kapsamında Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından sokakların boş kalması üzerine Çay ve Bahçelievler mahallelerinde ot ilaçlaması yapıldı. Zabıta Müdürü Erhan Demir'in de katıldığı denetimlerde ramazan pidesi satışı yapan araçlar denetlendi.


Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, vatandaşlara evlerinde kaldıkları için teşekkür ederek, "Bu süreçte belediyemizin ilgili birimleri halkımızın mağdur olmaması için çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Unutmayalım yapılan her şey halkımızın sağlığı için" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.