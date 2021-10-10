Havza'da canlı hayvan pazarı modernizasyonu devam ediyor

Tamamladığında pazarımız bölge çiftçimize önemli katkı sağlayacak” dedi.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir kırsal mahalle ziyaretleri kapsamında AK Parti İlçe Başkanı Kadir Kayan, belediye meclis üyeleri ve AK Parti ilçe yöneticileri ile birlikte Çayırözü, Hacıdede, Şeyhkoyun, Mesudiye, Esenbey ve Doğançayır mahallelerini ziyaret etti.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Havza Belediyesi olarak yağışlar başlayana kadar çalışmalara aralıksız devam edileceğini belirterek, “Ekiplerimiz mahalle sakinlerimize hizmet ulaştırmak adına sahada ve çalışmalarına devam ediyorlar. Öte yandan besicilerimiz için önem arz eden canlı hayvan pazarı modernizasyon işimiz de tüm hızı ile devam ediyor. Tamamlandığında pazarımız bölge çiftçimize önemli katkı sağlayacak” diye konuştu.

Başkan Özdemir genç sporcular ile buluştu

Başkan Özdemir ayrıca, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından Havza Belediyesinin katkılarıyla Havza Kapalı Spor Salonu'nda devam eden voleybol kursunu ziyaret etti. Havza Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cafer Uzun, ilçede açılan spor kurslarına yaklaşık 400 öğrencinin katıldığını belirterek, "Kurslarımızın amacı, gençlerimizi spora teşvik etmek ve spor becerileri kazandırmak" şeklinde konuştu.

Başkan Özdemir ise gençleri ve çocukları kurslara davet ederek "Pandemi ile bir süre hareketsiz kalan gençlerimizin hayatına hareket katma adına kurslarımıza ve gençlerimize desteklerimiz devam edecek" ifadelerini kullandı.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir daha sonra öğrenciler ile bir süre voleybol oynadı.