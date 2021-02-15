Havza'da canlı hayvan pazarı yüzde 70 hibe ile modernize ediliyor

Havza Belediyesi tarafından canlı hayvan pazarının modernizasyonu, üzerinin çelik konstrüksiyonla kapatılması ve idari bina yapımı için hazırlanarak Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığına (DOKAP) sunulan projenin kabulünün ardından Havza Belediyesi tarafından ihale süreci başlatıldı. Yapılacak olan modernizasyon çalışması ile Havza Canlı Hayvan Pazarı'nda 3 bin 99 metrekare alanı kaplayan 1 blok büyükbaş, 2 blok küçükbaş padoklarının üzerleri çelik konstrüksiyon ile kapatılacak ve yeni bir idari bina yapılacak.

Konu ile ilgili olarak bir açıklama yapan Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir DOKAP'a sunulan ve kabul gören canlı hayvan pazarının modernizasyonu ve üzerinin çelik konstrüksiyonla kapatılması ile ilgili proje kapsamına yüzde 70 hibe desteği kullanılacağını belirterek, “Projemiz DOKAP tarafından kabul gördü ve yüzde 30'u kendi kaynaklarımızdan yüzde 70'i ise hibe olacak şekilde projemize kaynak sağladık. Hazırlanan projenin bir an evvel hayata geçmesi için ihale aşamasını başlattık. Yapılan çalışmalarımızda ve hazırlanan projemizde önceliğimiz insan ve hayvan sağlığını koruma ve burada alışveriş yapan çiftçi ve besicilerimize modern bir hizmet sunmak. Bölge çiftçimize hizmet edecek olan canlı hayvan pazarımız modern bir hale getirmek. Projemiz tamamlandığında hem insanlarımızı hem de hayvanlarımız yazın sıcaktan kışın yağmurdan koruyacak kapalı bir hayvan pazarına kavuşacağız. Halkımıza ve bölge çiftçimize hayırlı olsun” dedi.