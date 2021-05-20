Havza'da canlı hayvan pazarına 2 milyonluk modernizasyon

Havza'da canlı hayvan pazarı modernizasyon çalışmaları kapsamında yer teslimi yapıldı. Yer tesliminde konuşan Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, “1 milyon 947 bin 937 liraya mal olacak canlı hayvan modernizasyonu için yüklenici firma yetkililerine bu gün itibari ile yer teslimi yaptık. İnşallah yağışlar başlamadan çalışmalar tamamlanacak" dedi.

Bir süredir devam eden Havza Canlı Hayvan Pazarı modernizasyon çalışması projelendirme ve ihale sürecinin tamamlanmasının ardından yer teslimi gerçekleştirildi. Yer tesliminde konuşan Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, “Yapılan projelendirme ve tamamlanan ihale aşaması neticesinde nihayet yer teslimi yapmaktayız. 1 milyon 947 bin 937 liraya mal olacak canlı hayvan modernizasyonu için yüklenici firma yetkililerine bu gün itibari ile yer teslimi yaptık. İnşallah yağışlar başlamadan çalışmalar tamamlanacak. Yapılan çalışmalarımızda önceliğimiz insan ve hayvan sağlığını koruma ve burada alışveriş yapan çiftçi ve besicilerimize modern bir hizmet sunmak. Bölge çiftçimize hizmet edecek olan canlı hayvan pazarımız modern bir hale getirmek. Projemiz tamamlandığında hem insanlarımızı hem de hayvanlarımız yazın sıcaktan kışın yağmurdan koruyacak kapalı bir hayvan pazarına kavuşacağız. Halkımıza ve bölge çiftçimize hayırlı olsun” diye konuştu.

Yüklenici firma yetkilisi Hami Yıldırım ise kısa süre içerisinde çalışmalara başlayacaklarını belirtti. Havza Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen yer teslimine Havza Belediyesi Fen İşleri Müdürü Ömer Büyük ile yüklenici firma yetkilileri katıldı.