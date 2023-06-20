Havza'da dere taştı, ilçede sel anonsları yapılamaya başlandı

Samsun'un Vezirköprü ve Havza ilçelerinde etkili olan yağışlar sonrasında Havza'nın 3 mahallesinden geçen dere taştı. Havza Belediyesi ise sel felaketine karşı anonslar yaparak vatandaşları uyardı.

Dün akşamdan itibaren etkili olan yağışlar sonrasında Havza'da Hacı Osman Deresi taştı. Dere üzerinde bulunan köprünün tıkanmaması için Havza Belediyesi ekipleri çalışma başlattı. Sel sularının getirdiği atıkların Çay Mahallesi'nden geçen Hacı Osman Deresi üzerinde bulunan köprüyü tıkamaması için kepçe operatörleri yoğun mesai harcıyor. Havza Kaymakamı Cengiz Nayman ilçede bulunan kepçe ve iş makinesi operatörlerinin toplanması için talimat verdi. Diğer ilçelerden iş makinesi talep eden Kaymakam Nayman ve Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir sahada çalışmaları yerinde inceliyor. Akabinde belediye görevlileri sel ihtimaline karşı vatandaşlara belediye hoparlörlerinden uyarılarda bulunuyor.

Havzanın 3 mahallesinden geçen Hacı Osman Deresi 1998 yılında yaşanan yoğun yağmur sonucunda taşmış ve birçok ev sular altında kalmıştı. Yeniden maddi zarar oluşmaması için ekipler çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.