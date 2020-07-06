Havza'da dere yatağı temizliği

SAMSUN (İHA) – Samsun'un Havza ilçesinde Havza Belediyesi tarafından sel ve su taşkınlarının önüne geçilmesi amacıyla dere yatağı temizliği yapıldı.

Havza ilçe merkezinden geçen Hacı Osman Deresi'nin Devlet Su İşleri 7. Bölge Müdürlüğü tarafından taşkınlara karşı başlatılan temizleme çalışmaları kapsamında Tersakan Irmağı bağlantısından itibaren yaklaşık 500 metrelik bölümünde temizlik çalışması yapıldı. Hacı Osman Deresi yatağında yapılan çalışmalara Havza Belediyesi tarafından araç desteği verildi. Çalışma alanını ziyaret eden Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir bir süre çalışmaları inceleyerek ilgililerden çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Hacı Osman Deresi yatağının 500 metrelik kısmının temizlik çalışmalarının tamamlandığını ifade eden Başkan Özdemir, şunları söyledi:

“DSİ 7. Bölge Müdürlüğüne yaptığımız yazışmalar neticesinde dere yatağında temizlik çalışmaları devam ediyor. Dere yatağının temizlenmesi hem halkımızın sağlığı hem de ilçemizin sel ve su taşkınlarına karşı korunması için önemli. Havza Belediyesi olarak bizlerde çalışmalara destek vermekteyiz. Dere yatağının 500 metrelik kısmı belediyemiz ve Devlet Su İşleri 7. Bölge Müdürlüğümüzce temizlendi. Geri kalan bin 100 metrelik bölümü de yine belediyemiz ve SASKİ işbirliği ile temizlenecek.”

Dere yatağının ilçe merkezindeki bin 100 metrelik bölümü ise SASKİ ve Havza Belediyesi işbirliği ile temizlenecek.