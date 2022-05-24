Havza'da festival kutlamaları iptal edildi

Atatürk ve silah arkadaşlarının Havza'ya gelişinin 103. yıl dönümü kutlamaları amacı ile bu yıl 28'incisi düzenlenen 25 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Termal Turizm Festivali etkinleri peş peşe gelen şehit haberleri üzerine iptal edildi.

25 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Termal Turizm Festivali Kutlama Komitesi Pençe Kilit Operasyon bölgesinden gelen şehit haberi üzerine acil olarak toplandı. Havza Kaymakamı Cengiz Nayman ve Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir başkanlığında toplanan komitede 25 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Termal Turizm Festivali etkinlerinin Pençe Kilit Operasyon bölgesinden gelen şehit haberi üzerine resmi törenler ve temel atma töreni haricinde tüm tören ve programların iptal edilmesi kararlaştırıldı.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir tüm ülkeyi yasa boğan şehit haberlerinin ardından komitenin acil olarak toplandığını belirterek, "Pençe Kilit Operasyon bölgesinden gelen ve tüm ülkemizi yasa boğan şehit haberleri üzerine tertip komitemiz ile birlikte resmi kutlama ve temel atma programı haricinde konser, yürüyüş ve gösterilerimizi iptal ettik. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı diliyorum. Allah güvenlik güçlerimizin yar ve yardımcısı olsun" dedi.

Havza Kaymakamı Cengiz Nayman ise şehit haberlerini büyük bir üzüntü içerisinde aldıklarını ifade ederek, "Terörle mücadele kapsamında yürütülen Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinden gelen 5 şehidimizin haberi tüm ülke gibi ilçemizi de yasa boğdu. Milli Mücadele'de her zaman ilk safta yer alan Havzalı hemşerilerimiz adına aldığımız bir karar ile 25 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Termal Turizm Festivali kapsamında organize edilen resmi tören ve temel atma töreni dışında tüm etkinlikleri iptal etme ettik. Allah tüm şehitlerimize rahmeti ile muamele etsin. Rabb'im askerimizin yardımcısı olsun" şeklinde konuştu.