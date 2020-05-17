İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Havza'da gece temizliği

SAMSUN (İHA) – Havza Belediyesi ekipleri, korona virüsü tedbirleri kapsamında meydan ve caddelerde dezenfeksiyon çalışması yaptı.


Çin'de ortaya çıkan ve daha sonra dünyanın birçok ülkesine yayılan korona virüs (Covid-19) bulaşma riskine karşı alınan tedbirler kapsamında Havza Belediyesi tarafından meydan ve caddelerde dezenfeksiyon çalışması yapıldı. Temizlik İşleri Müdürü Zeki Kurt'un koordinesinde gece yapılan çalışmalarda vatandaşların yoğun olarak kullandığı Mehmetçik Meydanı, Hasan Aktar ve Kazım Paşa caddeleri temizlendi.


Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirterek, “Belediye olarak bizler üzerimize düşen ne varsa yapmaktayız. Halkımız evde kalsın, biz onlar için 24 saat çalışıyoruz” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.