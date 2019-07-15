Havza'da hacı adayları uğurlandı

Samsun'un Havza ilçesinde, Diyanet İşleri Başkanlığı aracılığı ile kutsal topraklara gidecek olan hacı kafilesi için Kevser Camisi önünde uğurlama töreni düzenlendi.

İlçe Belediye Başkanı Av. Sebahattin Özdemir, hacı adayları ve yakınlarının katılığı törende Kur'an-ı Kerim tilavet edilerek ilahiler okundu. İlçe Müftüsü İlyas Akyazı bu sene ilçeden 86 hacı adayının hac vazifelerini yerine getirmek üzere kutsal topraklara gideceğini belirtti. Hacı adaylarının hacda olacakları sürede neler yapmaları hakkında bilgiler veren Akyazı, "Hac yolculuğu, kutsal olduğu kadar çile ve günahlardan arınma yoludur. Allah sizleri hacılığı kabul olunan kullarından eylesin" dedi.

Belediye Başkanı Özdemir, her Müslümanın hasreti olan kutsal yolculuğa çıkıldığını işaret ederek, "Yüce Mevla niyetlerinizi kabul etsin. Mübarek topraklarda ülkemizi bölmek isteyenlerin amaçlarına ulaşmaması, ülkemizin birliği için dua edin. Sizler orada tüm dünyadan gelen Müslüman kardeşlerimizle bir araya geleceksiniz. Bizlerden kardeşlerimize selam söyleyin" diye konuştu.

Kevser Camisi önünde yapılan törende 60 hacı adayı okunan duanın ardından aileleri ve yakınları ile vedalaştı.