Havza'da hijyen denetimi

Çin'de ortaya çıkan ve daha sonra dünyanın birçok ülkesine yayılan korona virüsü (Kovid-19) hastalığının bulaşma riskine karşı alınan tedbirler kapsamında Havza Belediyesi Zabıta ekipleri lokantalar, marketler ve çay ocaklarında hijyen denetimi ve bilgilendirmeler yaptı.

Denetimlerde ayrıca ilçe genelinde faaliyette bulunan lokantalar ve çay ocaklarında hijyen denetimi ve bilgilendirmeler yapıldı.

Yapılan bilgilendirmede yeni tip korona virüsü salgınına karşı alınan yeni tedbirler hakkında lokanta ve çay ocağı işletmecileri ve çalışanlarına iş yerlerini sık sık havalandırmalarını, çok sayıda müşteri kabul etmemeleri ve genel hijyen kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulunuldu.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir virüsüne karşı ilçe genelinde tedbirlerin artırıldığını belirterek, “Korona virüsünün yayılmasının önüne geçilmesi amacıyla ekiplerimiz halkın yoğun olarak kullandığı otobüs terminali, camiler, ATM'ler, minibüs ve dolmuş durakları, çöp konteynerleri ve çevresinde dezenfektan ilaçları ile temizleme işlemlerinin yanında, gıda ve temizlik ürünü satışı yapan işletmelere anormal fiyat artışlarını da denetliyoruz. Yaptığımız denetimlerde herhangi bir olumsuzluğa rastladığımız takdirde gerekli yasal işlemlerin yapılmasını sağlayacağız. Halkımızdan ricamız yayılma riskinin ortadan kalkıncaya kadar alınan tedbirlere ve uyarılara uymaları. Alınan her tedbir halkımızın sağlığını korumaya yönelik” dedi.