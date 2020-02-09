Havza'da karla mücadele

SAMSUN (İHA) – Havza Belediyesi ekipleri ilçe merkezinde 10 cm'ye ulaşan karla mücadele ediyor.

Havza'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı sonucu ilçe merkezinde kar kalınlığı 8 ila 10 santimetreye ulaştı. Kar yağışı ile birlikte Havza Belediyesi ekiplerince ilçe merkezinde özellikle hastane yolu ve ana arterlerde tuzlama çalışmaları yapıldı.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, kış şartlarının olumsuz etkisini en aza indirmek amacıyla karla mücadelenin devam ettiğini belirterek, şunları söyledi:

“Ekiplerimiz kar yağması ile birlikte ana caddelerin yanı sıra eğimli bölgelerde, kaza riski görülen yokuşlar ve rampalarda tuzlama çalışmaları yapmaya başladı. Ekiplerimiz ve iş makinelerimiz 24 saat görev başındalar. İlçemizde hayatın normal seyrinde devam etmesi için gerekli olan tüm tedbirleri almış durumdayız ve sürekli olarak hazırlıklıyız. Hazırlıklarımız kapsamında tuz ve çakıl karışımı kullanıma hazır şeklide stokta bekletilmekte.”