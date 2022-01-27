Havza'da karla mücadele

SAMSUN (İHA) – Samsun'un Havza ilçesinde 3 gün boyunca etkili olan kar yağışının ardından Havza Belediyesi tarafından başlatılan karla mücadele çalışmalarına ara verilmeden devam ediliyor.

Havza Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü ekip ve araçlarının kullanıldığı kar temizleme çalışmaları kapsamında ilçenin en işlek caddeleri olan Kazım Paşa Caddesi ve Hasan Aktar Caddesi ile Kevser Camii önünde kar temizliği yapıldı. Çalışmalara Havza Emniyet Müdürlüğü ve Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından da destek verildi.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ilçede hayat normale dönene kadar çalışmalara devam edileceğini belirterek, “Yaşanan yoğun kar yağışının ardından tüm ekiplerimiz ilçede hayatı normale döndürmek ve karın olumsuz etkilerini en aza indirmek için 24 saat esası ile çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalarımıza destek olan Samsun Büyükşehir Belediyemize ve Havza Emniyet Müdürlüğümüze teşekkür ederim” dedi.