Havza'da karne heyecanı

Samsun'un Havza ilçesinde 7 bin 60 öğrenci karne heyecanı yaşadı.

Öğrencilerin heyecanla beklediği 2018-2019 yaz tatili bugünden itibaren başladı. Havza İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam, İstiklal İlköğretim, İmam Hatip Ortaokulu ve Muzaffer Tahmaz Özel Eğitim Okullarında tüm okullardaki öğrencileri temsilen karne ve belge takdim programlarına katıldı. Karne dağıtımını gerçekleştiren Sağlam öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada, "8 aylık eğitim yılında büyük emekler sarf ederek fedakarlıklar yaparak ders çalışarak bunun meyvesi olan karnelerinizi bugün almış bulunuyorsunuz. Yaz tatilinde annenizle, babanızla, kardeşlerinizle, arkadaşlarınızla bol bol zaman geçirin. Oyunlar oynayın eğlenin sizi sevenlerle birlik beraberlik içerisinde olun. Sizi ailenizden arkadaşlarınızdan uzak tutan cep telefonu, bilgisayar, gibi şeylerden internetten uzak durun. Kendinize ve sevdiklerinize zaman ayırın. Yoğun bir ders çalışma ortamından yeni çıktınız, dinlenin ve eğlenin. Öğretmenlerinizin tavsiyelerine kulak verin, onların söylediklerini dinleyin, zira onlar her zaman sizlerin iyiliğini istemektedirler. Hepinizin güzel bir tatil dönemi geçirmeniz dileklerimle kendinize iyi bakın" dedi.

Öğrencilerin karne takdimlerinde zaman zaman duygulu anlar yaşandı. Özel eğitim veren okulda karneler dağıtılırken engelli öğrencilerin sevinçleri mutlulukları gözlerinden okundu.