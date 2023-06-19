İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Havza'da kontrolden çıkan araç takla attı: 2 yaralı

Samsun’un Havza ilçesinde kontrolden çıkan aracın takla atmasıyla meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Samsun'un Havza ilçesinde kontrolden çıkan aracın takla atmasıyla meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, Burak Alkan (25) yönetimindeki 55 AJZ 723 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yol kenarındaki yağmur suyu kanalına düşerek takla attı. Araç içerisinde bulunan sürücü ile yanında bulunan Fatih Yılmaz (23) yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından alınarak Havza Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.