Havza'da kontrolden çıkan araç takla attı: 2 yaralı

Samsun'un Havza ilçesinde kontrolden çıkan aracın takla atmasıyla meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Burak Alkan (25) yönetimindeki 55 AJZ 723 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yol kenarındaki yağmur suyu kanalına düşerek takla attı. Araç içerisinde bulunan sürücü ile yanında bulunan Fatih Yılmaz (23) yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından alınarak Havza Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.