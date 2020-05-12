Havza'da korona virüs tedbirleri devam ediyor

Havza Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmada ilçede bulunan sebze ve meyve pazarı ile süt ve süt ürünleri pazarında oluşturulan 5 adet giriş ve çıkış noktasında vatandaşların tek tek ateşleri ölçüldü, maskesiz vatandaşlar pazar yerlerine alınmadı. Ayrıca temizlik işleri dezenfeksiyon ekibi tarafından ilçe merkezindeki bütün çocuk parklarını dezenfekte etti. 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 20 yaş altı çocuk ve gençlerin haftanın belli günleri belirli saatlerde sokağa çıkma kısıtlamalarının kaldırılmasının ardından bu kişilerin kullanacakları kamusal alanlarda Havza Belediyesi tarafından gerçekleştirilen çalışmalar da hız kazandı. Kullanılmış eldiven ve maskeler için özel atık kutuları konulurken, dezenfeksiyon noktaları oluşturuldu ve çöp konteynerlerin sayıları arttırıldı. Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından giyim pazarında çöp poşeti dağıtımı gerçekleştirildi.

Çocuk parkları dezenfekte edildi

Sokağa çıkma kısıtlamaları ile ilgili yeni düzenlemelere göre 14 yaş ve altı çocuklar 13 Mayıs Çarşamba günü 11.00-15.00 saatleri arasında sokağa çıkma izni verilmesi üzerine parkların ilk olarak temizlikleri yapıldı. Daha sonra ise Havza Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü dezenfeksiyon ekibi tarafından salgın nedeniyle uzun süredir evlerinden çıkamayan çocuklar için ilçe merkezindeki 23 çocuk parkında dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirdi.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir çocukların ülkenin geleceği olduğunu ifade ederek, "Çocuklarımız bizim için her şeyden önemli. Onların sağlığını korumak her zaman birinci önceliğimiz. Haftalardır evlerinde kapalı kalan yavrularımızın bu durumdan etkilenmemeleri mümkün değildi. Nitekim Sağlık Bakanlığımız çocuklarımızın ruh ve beden sağlığı açısından haftanın belli gün ve saatlerinde de olsa sokağa çıkma izni getirdi. Biz de Çarşamba günü çocuklarımızın güvenle kullanabilmeleri, gönüllerince eğlenmesi için bütün çocuk parklarımızda dezenfeksiyon çalışması yaptık. Sokağa çıkmalarına izin verilecek olan çocuklarımızın güvenliği ve selameti için bütün parklarımızda yeniden ve daha detaylı bir çalışma gerçekleştirdik. Bundan sonraki süreçte çocuklarımızın sokağa çıkmalarına izin verilen günlerden önce yine aynı titizlikle parklarımızı arındıracağız” dedi.

Tedbirler kalkana kadar çalışmalara ara verilmeden devam edileceğini belirten Özdemir, "Halkımızın pazar yerlerinde güven ile alışveriş yapmaları için denetimlerimize ara vermeden devam edilmekte. Halkımızdan ricamız kullandıkları maske ve eldivenleri özel atık kutuların atmaları. Yine pazarcı esnaflarımız için pazar yerlerine ilave konteynerler koyduk. Çöplerini buralara atarlar ise bize yardımcı olmuş olurlar" diye konuştu.