Havza'da korona virüsü eğitimi

Havza Belediyesi meclis salonunda düzenlenen eğitime birim müdürleri ve belediye çalışanları katıldı. Eğitimde virüsten korunma ve virüse karşı alınacak önlemler hakkında bilgiler veren İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli Dr. Tugay Özgören, hastalıktan korunmak için genel hijyen kurallarına uymanın önemli belirterek, açıklamalarda bulundu.

Korona virüsü hakkında personeli bilgilendiren Dr. Özgören, “Kalabalık çalışma ortamlarının sık sık havalandırılması gerekiyor. Özellikle ellerimizi sık sık yıkamamız lazım. Hijyen temizliğine dikkat edildiğinde virüsün bulaşmasını en aza indirebiliriz. Ayrıca virüs 55 yaş üstü insanlarda ve bağışıklık sistemi düşük kişilerde daha yaygın görülmektedir. Bağışıklık sistemini güçlendirmek için dengeli ve sağlıklı beslenmeliyiz. Hastalık belirtileri olan kişilerin cerrahi maske takarak en yakın sağlık kuruluşuna başvurması gerekmektedir” dedi.