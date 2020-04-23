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Havza'da marketlere sıkı denetim

Havza Belediyesi zabıta ekipleri tarafından 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında iki gün açık olan marketlerde denetim yapıldı.


Havza Belediyesi Zabıta Müdürü Erhan Demir'in de katıldığı denetimlerde zabıtalar tarafından fahiş fiyat, sosyal mesafe, maske takma zorunluluğu konularında uyarılarda bulunuldu. Uygulamada ayrıca 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında iki gün açık olan marketlerin açılış ve kapanış saatlerine riayet etmeleri konularında uyarı yapıldı.


Konu ile ilgili olarak bir açıklama yapan Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ilçede kısıtlamanın ilk günü halkın genel olarak kurallara riayet ettiğini belirterek, “Bizler her zaman görevimizin başındayız. Önceliğimiz halkımızın sağlığı ve kısıtlama kurallarının yerine getirilmesi. Gerek zabıta gerekse temizlik işleri müdürlüğümüz sahada çalışmalarına ara vermeden devam edilmekte” dedi.

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