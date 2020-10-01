Havza'da maske denetimi

Samsun'un Havza ilçesinde 25 Mayıs Küçük Sanayi Sitesinde maske denetimi yapıldı.

Havza Kaymakamı Metin Yılmaz, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Havza Madeni İşler Kalaycılar ve Marangozlar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Cesur Şahin ile ilgili kurum amirlerinin katıldığı denetimlerde "Sağlık İçin Hepimiz İçin" sloganıyla Kovid-19, maske kullanımı, sosyal mesafe ve uyulması gereken tedbirler hakkında bilgiler verildi. Havza Kaymakamı Metin Yılmaz, “HES kodu, sosyal mesafe ve maske artık hayatımızın birer gerçeği. Kurallara uymak hem kendi hem de yakınlarımızı korumak adına önemli” dedi.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ise, “Bizler üzerimize düşeni sonunda kadar yapacağız. Halkımızın da bizlere alınan tedbir kararlarına uyarak destek vermeleri önemli. Bu iş toplumun sadece bir tarafının yapacağı mücadele bitmez. Toplumun her kesimi ile pandemi ile mücadele etmemiz lazım. Sizlerden isteğimiz sadece maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymanız” diye konuştu.