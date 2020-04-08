Havza'da maske üretimi

Havza Belediyesi tarafından tedarik edilen maske malzemeleri ile birlikte Havza Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nde usta öğreticiler tarafından maske üretime geçti. Havza Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nü ziyaret eden Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Merkez Müdürü Kudret Ergül'den çalışmalar hakkında bilgiler alarak Ergül ve usta öğreticilere teşekkür etti.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, maske kullanma zorunluluğu kalkana kadar Pazar yerlerinde ücretsiz maske dağıtımı sürdüreceklerini belirterek, “Bu süreçte çok sayıda maskeye ihtiyacımız olacak. Bu ihtiyacımızın giderilmesinde bizlere önemli bir destek sağladınız. Vermiş olduğunuz bu destek bizler için çok önemli. Değerli Müdürüm ve siz usta öğreticilerimize Havza halkı adına teşekkür ediyorum” dedi.

Havza Halk Eğitim Merkezi Müdürü Kudret Ergül ise malzemelerin tedarikinden sonra hızlı bir şekilde üretime başladıklarını belirterek, “İlk etapta günde 500 adet üretim yapıyoruz. Bu sayı ilerleyen günlerde artacak. Bizden talep olduğu sürece maske üretimine devam edeceğiz” diye konuştu.