Havza'da okullara YKS dezenfeksiyonu

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, YKS öncesi belediye olarak her türlü tedbiri aldıklarını belirterek, “Sınava girecek adaylarımıza başarılar diliyorum” dedi.

YKS öncesi Havza Belediyesi tarafından bir dizi tedbir alındı. Tedbirler kapsamında okul binaları ve sınav salonları dezenfekte edildi. Ayrıca cumartesi ve pazar günleri adayların sınava geç kalma durumlarının önüne geçmek adına araç görevlendirilmesi yapıldı. Bunlara ilaveten Havza belediyesi Öğrenci Danışma Merkezimiz iki gün boyunca adaylara hizmet verecek. 26-27 Haziran'da 3 oturum olarak uygulanacak 2021-YKS öncesi Havza Belediyesi tarafından 6 okul binasında dezenfeksiyon çalışması yapıldı.

Havza Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Zeki Kurt koordinesinde gerçekleştirilen dezenfeksiyon çalışmalarında sınıflar, koridorlar, lavabolar, kapı kolları, okul girişleri, merdivenler okulun tüm detayları dezenfekte edildi.

Havza Sınav Koordinasyon Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ercan Tural hafta sonu 3 oturum olarak uygulanacak 2021-YKS için gerekli tüm önlemleri aldıklarını ve adayların sınava gelirken yanlarında kimlik belgelerini getirmelerini isteyerek, “Sınav günler İlçe Nüfus Müdürlüğümüz açık olacak. Adaylarımızın mağdur olmaması için gerekli tüm tedbirler alındı.8 binamızda sınava girecek olan adaylarımız sınav saatinden önce sınav binalarında olsunlar. Adaylarımızın bütün bir yıl verdikleri emeklerin boşa gitmemesi için bu çok önemli. Sınava girecek tüm adaylarımıza başarılar dilerim” ifadelerini kullandı.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, “Adaylarımızın sağlığını korumak için yapılması gereken ne var ise üzerimize düşeni fazlası ile yapmaktayız. Havza Belediyesi olarak sınav öncesi ve sırasında adaylara yardımcı olmak adına çeşitli tedbirler alındı. Sınav günü ilçe merkezinde adayların sınava geç kalma durumlarının önüne geçmek adına araçlarımız hazır bekletilecek. Ayrıca zabıta memurlarımız dışarıdan sınav için gelecek adaylarımıza yardımcı olacak. Yine ilçe merkezimizde Öğrenci Danışma Merkezimiz hizmette olacak. Tüm adaylarımıza başarılar diliyorum” diye konuştu.