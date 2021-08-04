Havza'da orman yangınına karşı tedbir

Havza Belediyesi tarafından ilçe merkezinde bulunan Kılavuz Ormanı'nda orman yangını riskine karşı kırık cam ve çöplerin toplanması için temizlik çalışması yapıldı. Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, “Halkımızı doğayı, ormanı ve yeşili korumaya ve duyarlı olmaya davet ediyorum” dedi.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve orman yangınları için yüksek potansiyel taşıyan döneme girilmesi nedeni ile Kılavuz Ormanı'nda Havza Belediyesi Temizlik İşlerine bağlı ekipler tarafından piknikçilerce atılan ve bırakılan plastik, naylon, cam şişe, cam kırıkları ve diğer çöpler orman yangın çıkarma riskine karşı toplandı.

Havza Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Zeki Kurt'un koordinesinde yürütülen çalışmalarda Kılavuz Ormanı farklı giriş noktalarına orman yangınlarına karşı uyarıcı pankartlar asılarak ormanın farklı noktalarına çöp konteynırları yerleştirildi.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, “Hava sıcaklıkları normalin üzerinde seyrediyor ve orman yangını için potansiyeli oldukça yüksek bir döneme girmekteyiz. Bu sebeplerden ötürü vatandaşlarımızın orman yangınlarına karşı dikkatli ve duyarlı olmaları orman varlıklarımızın korunması için çok önemli. Kılavuz Ormanı bizim için çok kıymetli. Ormanı korumak için Havza Belediyesi olarak Temizlik İşleri Müdürlüğümüz tarafından çalışması yapıldı ve uyarıcı pankartlar astık” diye konuştu.

Başkan Özdemir, "İlimiz genelinde meydana gelebilecek yangın riskini ortadan kaldırmak amacıyla, aşağıda listeleri verilen tescilli piknik ve mesire alanları ile korunan alanlarda 31.10.2021 tarihine kadar saat 19.00'dan sonra ateşli piknik yapılması yasaklandı. Ormanlarımızı korumak için halkımız dikkatli olmalı ve alınan kararlara uymalı. Yine piknik için ormanlara giden vatandaşlarımız çöplerini gelişi güzel atmamalı. Doğaya atılan her bir çöp hem orman yangını, hem çevre kirliliği hem insan hem de hayvan sağlığına zarar vermekte. Halkımızı doğayı, ormanı ve yeşili korumaya ve duyarlı olmaya davet ediyorum. Vatandaşlarımızın ormanlık alanda duman ve ya ateş görmeleri halinde 112 Acil Çağrı Merkezi ve 177 yangın ihbar hattına zaman kaybetmeden haber vermeleri önemli” şeklinde konuştu.

Yapılan çalışma neticesinde Havza Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünce yaklaşık 3 ton çöp ve cam şişe ve cam kırığı toplandı.