Havza'da otomobil ile ticari araç çarpıştı: 3 yaralı

Samsun'un Havza ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Aslançayır Mahallesi istikametinden Havza'ya gitmekte olan Umut Ü. yönetimindeki 33 B 0070 plakalı otomobil, yağışın da etkisi ile sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yönden gelen Sezer S. idaresindeki 34 ST 9148 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile sürücü Umut Ü. ile yol kenarındaki tarlaya savrulan hafif ticari araçtaki sürücü ile Seher S. yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Havza Devlet Hastanesine kaldırılırdı. Burada yapılan müdahale sonrası ağır yaralı sürücü Umut Ü., Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.