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Havza'da taksi durakları ve taksiler dezenfekte edildi

İçişleri Bakanlığı’nın yeni yayınladığı hijyen tedbirleri kapsamında, Havza’da faaliyet gösteren 9 adet taksi durağı ve bunlara bağlı olarak çalışan 58 ticari taksi Havza Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Dezenfeksiyon Ekibi tarafından duraklarında dezenfekte edildi.

İçişleri Bakanlığı'nın yeni yayınladığı hijyen tedbirleri kapsamında, Havza'da faaliyet gösteren 9 adet taksi durağı ve bunlara bağlı olarak çalışan 58 ticari taksi Havza Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Dezenfeksiyon Ekibi tarafından duraklarında dezenfekte edildi.


Temizlik İşleri Müdürü Zeki Kurt'un koordinesinde devam eden dezenfeksiyon çalışmalarında ticari taksilerin yanı sıra şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüslerde dezenfekte edildi. Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir yapılan dezenfekte çalışmalarını yerinde inceleyerek çalışmalar hakkında bilgiler aldı.


Başkan Özdemir, "Dün Havza Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanımızla gerçekleştirdiğimiz toplantıda ilçedeki ticari taksilerin her hafta cuma günleri dezenfekte edilmesine karar verildi. Araçlarımız Havza Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası önünde oluşturulacak dezenfekte alanında dezenfekte edilecek. Halkımız gönül rahatlığı ile taksileri kullanabilirler. Belediye olarak halkımızın sağlığını korumak adına atılacak tüm adımları atıyoruz” dedi.


Havza Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Ertuğrul Pekpolat, “Oda olarak Havza Belediyesine çalışmalarından ötürü teşekkür ederiz" diye konuştu.


Yapılan dezenfeksiyon işleminin ardından sürücülere araçların her hafta cuma günü Havza Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası önünde oluşturulacak dezenfekte alanında dezenfekte edileceği bildirilerek dezenfekte muayene belgesi verildi.

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