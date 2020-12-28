Havza'da termal su kapasitesi arttırıldı

Karadeniz'in termal suları ile ünlü Havza'da beş aydır devam eden sondaj çalışmaları neticesinde yaklaşık 700 metre derinlikten 55 derece sıcaklığında termal suya ulaşıldı.

Kaplıcalar mevkisinde yaklaşık 5 aydır sürdürülen sondaj çalışmaları kapsamında Lokman Hekim Kaplıcaları yanında açılan SH- 13 kuyusundan yaklaşık 700 metre derinlikte, saniyede 12 litre ve 55 derecelik sıcak suya ulaşıldı. Havza Belediyesi'nce, ilçedeki mevcut iki kuyudan birinin ekonomik olarak ömrünü azalması ve mevcut kaynakları arttırmak için başlatılan termal su sondaj çalışmaları neticesinde mevcut termal su kapasitesi de artmış oldu.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, "55 derece olan termal suya yaklaşık 700 metrede ulaştık. Şuan kuyudan saniyede 12 litre termal su almaktayız. Kesin veriler birkaç güne kadar netleşecek. Yeni çıkan su ile ortalama saniyede 30 litre kapasitesine ulaştık. Faaliyete olan iki kuyumuzdan biri ekonomik ömrünü tamamlamak üzere. Açılan kuyu ile ilçemizdeki termal su kapasitesini arttırarak hem mevcut kaynakları koruduk hem de ilçemize gelecek yatırımcıların önünü açmış olduk. Amacımız ilçemize termal turizm yönünde hem Samsun'un hem de Karadeniz'in en önemli merkezi yapmak. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Belediye Meclis Üyesi Hayrettin Şahin tarafından okunan duaların ardından kuyu faaliyete alındı.