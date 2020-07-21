İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Havza'da yeni termal sondaj çalışması

Havza Belediyesi tarafından mevcut jeotermal su kaynaklarını miktarı artırmak ve korumak amacı ile sondaj çalışmasına başlandı.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, “İnşallah bu sondajdan çıkacak sıcak su ile ilçemizdeki termal su miktarı artacak ve yatırımcılar için daha cazip hale gelecek”dedi.


Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir Havza Belediyesi tarafından, ilçenin kaplıcalar mevki olarak bilinen İmaret Mahallesinde başlanan termal su sondaj çalışmalarını yerinde inceledi. Çalışmalar hakkında yetkililerden çalışmalar hakkında bilgiler alan Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir yaptığı açıklamada, "Kültür ve Turizm Bakanlığımızın desteğinde devam eden çalışmada bir amacımızda mevcut su kaynaklarımızda yaşanabilecek her hangi bir olumsuzluğa karşı tedbirli olabilmek. Asıl hedefimiz ise mevcut sıcak su miktarını arttırarak bölgemizi yatırım için daha cazip bir hale getirmek" dedi.



"Hedefimiz 800 metre sondaj yapmak"


Önceki sondaj çalışmalarında 600 ile 650 metrede sıcak suya ulaştıklarını söyleyen Başkan Özdemir," Hedefimiz 800 metre sondaj yapmak. Bundan önceki sondajlarda 600 ile 650 metrede sıcak suya ulaştık. Umuyorum SHJ -13 kuyumuzda da bu metrelerde termal suya ulaşacağız. Yapılan planlamaya göre sondaj çalışmamız yaklaşık 5 ay sürecek. İnşallah bu sondajdan çıkacak sıcak su ile ilçemizdeki termal su miktarı artacak ve yatırımcılar için daha cazip hale gelecek. Tüm yatırımcıları ilçemize davet ediyorum” diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.