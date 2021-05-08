Havza'da zabıtadan pazar yerinde sıkı denetim

Havza Belediyesi Zabıta Müdürlüğü yürütülen denetim çalışmasında pazar giriş noktalarında vatandaşların HES kodu sorgusu yapıldı. Vatandaşların yaş sebze ve meyve ile fide ihtiyaçlarını temin amacıyla açılışına izin verilen pazar yerinde yapılan denetimlerde tezgahlarda temizlik ürünleri, giyim, züccaciye, oyuncak, süs eşyası, çanta gibi ürünlerin bulunup bulunmadığı, tezgah mesafeleri, maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyulup uyulmadığı denetlendi.

“Halkımızdan ricamız…”

Yapılana denetleme çalışmaları sırasında vatandaşlara Kovid-19 tedbirleri hatırlatarak, müşterilerin tezgahtan ürünleri kendi almamaları konusunda uyarılarda bulunuldu. Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir alınan tedbirler ve yapılan çalışmalara pandeminin sonuna kadar devam edileceğini belirterek, “Halkımızın pazar yerlerinde güven ile alışveriş yapmaları için denetimlerimize ara vermeden devam edilmekte. Halkımızdan ricamız kullandıkları maske ve eldivenleri özel atık kutuların atmaları. Yine pazarcı esnaflarımız için pazar yerlerine ilave konteynerler koyduk. Çöplerini buralara atarlar ise bize yardımcı olmuş olurlar” dedi.

Özdemir, “İnşallah azim ile sürdürdüğümüz mücadelemiz iyi bir şekilde neticelenecek” diye konuştu.