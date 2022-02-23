Havza'daki eğitim yatırımları görüşüldü

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit ile Havza'daki eğitim yatırımlarını görüştü.

Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit'in makamında gerçekleşen görüşmede Havza'da eğitim yatırımları kapsamında yapılacak okullar ile diğer eğitim yatırımlar hakkında istişarelerde bulunuldu. Görüşme sonrası bir açıklama yapan Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, “Yapmış olduğumuz ziyarette ilçemizde yapılan ve yapılacak olan yeni okullarla ilgili fikir alışverişi gerçekleştirdik. Yarınımız olan gençlerimizin geleceği ve eğitimleri için çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz” dedi.

Görüşmede Ak Parti Havza İlçe Başkanı Kadir Kayan ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam da yer aldı.