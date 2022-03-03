Havzalı öğrenciler sinemayla buluştu, Eren'i izledi

Samsun'un Havza İlçesi Bekdiğin İlk-Ortaokulu öğrencileri "Kesişme: İyi ki Varsın Eren" filmini sinemada izlediler.

Bekdiğinli öğrenciler sinemayla buluştu. Bekdiğin İlk-Ortaokulu öğrencileri, son günlerde oldukça popüler olan Kesişme: İyi ki Varsın Eren filmini sinemada izlediler. Yapılan organizasyonla 3 minibüsü dolduran öğrenciler, Atakum ilçesindeki Citymall AVM'ye giderek burada sinema keyfini yaşadılar. Vatan sevgisi ve zorluklarla mücadelenin işlendiği filmden oldukça etkilenen çocuklar film boyunca duygusal anlar yaşadılar.

Sosyal ve kültürel faaliyetlere önem verdiklerini belirten Havza Bekdiğin İlk-Ortaokulu Müdürü Ümit Kılıç, filmin öğrenciler üzerinde oldukça tesirli olduğunu, milli ve manevi değerleri çocuklara aşılamak adına bu tür yapımların sayısının arttırılmasının önemine değindi. Kılıç ayrıca şunları söyledi:

“Çocuklar sinemanın ardından oyun alanlarında oldukça keyifli vakit geçirdiler. Gezi dönüşü tüm öğrencilerin gözlerinde tatlı bir yorgunluk ve filmin atmosferinin etkileri görülüyordu.”