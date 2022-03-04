Havzalı öğrencilere biyogaz tesisinde ‘sıfır atık' eğitimi

SAMSUN (İHA) – Havzalı ortaokul öğrencileri ‘sıfır atık' eğitimlerini Amasya'daki biyogaz tesisinde aldı.

Havza 25 Mayıs Ortaokulu öğrencileri Havza Yerel Eylem Grubu ve Havza Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde Amasya Suluova Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan biyogaz tesisini ziyaret etti.

'Tarımda Temiz Enerji, Yenilenebilir ve Sıfır Atık' eğitimleri kapsamında yapılan ziyarette öğrenciler biyoenerji, üretim süreci gibi konular hakkında işletme yetkililerinden bilgiler aldı. Öğrencilere sıfır atık ve temiz enerji konusunda Tarıma Dayalı İhtisas Organize Besi Sanayi Bölge Müdürü Hasan Şen ve şirket yetkilisi Mutlu Bedir tarafından bilgiler aktarıldı.

Ziyaret ilişkin bilgi veren Havza Yerel Eylem Grubu Sorumlusu Özgür Atala, “Ortaokul öğrencilerimizle ‘Tarımda Temiz Enerji, Yenilenebilir ve Sıfır Atık' eğitimleri kapsamında Suluova Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan biyogaz tesisini ziyaret ettik. Bizlere göstermiş oldukları ilgi ve yaptıkları ikramlardan dolayı teşekkür ederim” dedi.