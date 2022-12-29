Havza'nın turizm potansiyeli artırılacak

Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürü Adnan İpekdal, Havza ziyareti kapsamında ilk olarak Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir'i ziyaret etti. Başkan Özdemir'in makamında gerçekleşen ziyarette Havza'da turizm ve kültür alanında yapılabilecek çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. İpekdal, Havza'nın ciddi bir turizm potansiyeline sahip olduğunu ve bu potansiyelin doğru yönlendirilmesi ile ilçenin turizm pastasından alacağı payın artacağını belirtti.

“Havza'nın turizm potansiyelini arttırmak için planlama yapılıyor”

Başkan Sebahattin Özdemir ise Havza'daki mevcut turizm potansiyelini arttırmak için bir dizi çalışma yürüttüklerini belirterek, “Türkiye Yüzyılı vizyonu çerçevesinde Havza'nın turizm potansiyelini arttırmak planlamalar yapılmakta. Havza termal, tarih ve doğası ile turizm konusunda iddialı bir konumda. İlçemizdeki mevcut kaplıca tesislerinin geliştirilmesi ve yeni yatırım yapılması adına çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yine Havza'nın Cumhuriyet tarihindeki yeri itibari ile tarih turizmi için cazibe noktası. Elimizdeki değerli tanıtarak ilçemizin turizmi kalkındırmanın çabasındayız. Öte yandan kültürel hizmetler noktasında müdürlüğümüz ile yapılabilecek her türlü işbirliğine açığız” dedi.

Ziyaretin ardından Başkan Özdemir, Adnan İpekdal ile beraberindekiler Gazi İl Halk Kütüphanesi Müdürü Miktat Malat ve Havza İlçe Halk Kütüphanesi Sorumlusu Nidanur Kayhan ile Havza Belediyesi Kültür Merkezi'nde incelemelerde bulundular.