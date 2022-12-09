Havza'ya yeni hükümet konağı

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, “Yeni hükümet konağımız Havza'ya çok yakışacak” dedi.

Havza Kaymakamı Cengiz Nayman ve Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, yıkımı tamamlanan eski hükümet konağı alanında incelemelerde bulundu.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, yeni yapılacak olan hükümet konağı binasının Havzanın uzun yıllar ihtiyacını karşılayacak bir yapı olacağını belirterek, “Türkiye Yüzyılı vizyonumuza uygun olarak halkımıza daha kaliteli bir hizmet vermek adına ilçemize yeni bir hükümet konağı inşa edilecek. Yeni hükümet konağımız Havza'ya çok yakışacak. Yeni hükümet konağının ilçemize kazandırılmasından dolayı şahsım ve Havzalı hemşerilerimiz adına başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere özellikle İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'ya, milletvekillerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ederim” diye konuştu.

Havza Kaymakamı Cengiz Nayman ise yeni hükümet konağı binasının inşasının enkaz kaldırma çalışmalarının ardından başlayacağını ifade ederek, “İnşallah İçişleri Bakanlığımızın yeni hizmet konseptine uygun olarak inşa edilecek olan binamız en hızlı şekilde tamamlanacak. Mimarisi, iç yapısı ile ilçemize yakışır ve halkımıza kaliteli hizmet sunacağımız binamızın ilçemize hayırlı olmasını diliyorum. İlçemize kazandırılan bu eser için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere özellikle İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'ya ve emeği geçen herkese teşekkür ederim” şeklinde konuştu.