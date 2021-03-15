Havza'ya yeni sağlık hizmet binası

Havza'da vatandaşların sağlık hizmetlerinden daha etkin bir şekilde faydalanması amacı ile Sağlık Bakanlığı tarafından yaptırılan 1. basamak hizmet binasının inşaatına başladı.

Sağlık Bakanlığı tarafından ilçedeki 1. basamak sağlık hizmetlerinin daha etkin ve hızlı bir şekilde halka ulaştırılması amacı ile 1.basamak hizmet binasının başlanan temel kazı çalışmalarını ziyaret eden Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ve AK Parti Havza İlçe Başkanı Kadir Kayan çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Yapılacak binada halkın 1 basamak sağlık hizmetlerine hızlı, etkin ve kaliteli bir şekilde ulaşması amacı toplum sağlığı merkezi, sağlıklı yaşam merkezi, 112 acil sağlık hizmetleri ile aile hekimlerini bünyesinde bulunduracak.

"İnşallah 1 yıl içerisinde tamamlanacak"

İnşaatı başlayan binayı yerinden inceleyen Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, "Sağlık hizmetlerinin halka eşgüdüm içerisinde etkin, hızlı ve işlevsel bir şekilde sunulması için Sağlık Bakanlığı tarafından sürdürülen sağlık yatırımları kapsamında ilçemize yeni bir hizmet binası yapılmakta. Söz konusu hizmet binası için daha önceden İcadiye Mahallesi'nde bulunan Orman İşletme Merkezi arkasında yaklaşık 700 metre karelik bir alanın tahsisi yapılmıştı. İhale sürecinin tamamlanmasının ardından binanın yapımı için çalışmalara başlandı. İnşallah 1 yıl içerisinde yeni hizmet binası yapımı tamamlanacak ve halkımıza hizmet vermeye başlayacak. Hizmet binasının ilçemizde emeği geçen milletvekillerimiz başta olmak üzere herkese teşekkür ederim" dedi.