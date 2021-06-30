Hayat kurtarma eğitimi

Özen Demirbilek, kardiyopulmoner resüsitasyonun (CPR) sadece sağlıkçıların değil, herkesin bilmesi gereken bir uygulama olduğunu söyledi.

Liv Hospital Samsun, ‘bilinçli sağlık çalışanı, sağlıklı toplum' mottosuyla başlattığı Liv Akademi'de tüm personel ve hemşirelere Kardiyopulmoner Resüsitasyon (CPR) Eğitimi verdi. Eğitimi veren Anestezi ve Reanimasyon Kliniği'nden Uzm. Dr. Özen Demirbilek tüm personel ve hemşirelere uygulamalı olarak CPR'yi anlattı.

Yapılan eğitimle ilgili bilgilendirmede bulunan Uzm. Dr. Özen Demirbilek, “Kalp masajı veya suni solunum olarak da bilinen CPR, ani kalp durması ya da boğulma gibi vakalarda kişiyi hayata döndürmek amacıyla uygulanan ilk yardım yöntemidir. CPR, ‘kardiyopulmoner resüsitasyon'un kısaltılmış halidir. ‘Kardiyo' kalbi, ‘pulmoner' akciğerleri, resüsitasyon ise solunumu veya kan dolaşımı durmuş bir kişiye dışarıdan yapılan destekleyici müdahaleleri ifade eder” dedi.

“CPR sadece sağlıkçıların değil, herkesin bilmesi gereken bir uygulama”

CPR'nin kalbin ve solunumun aniden durması gibi acil vakalarda uygulanan yöntemlerin bütünü olduğunun altını çizen Uzm. Dr. Özen Demirbilek, “Kalp durması ya da nefes alamama gibi durumlarda en geç 4 dakika içinde CPR'ye başlanırsa, hastaların yüzde 7'si sorunsuz bir şekilde hayata geri dönebilmektedir. İlk 4 dakika içinde genellikle beyin hasarı oluşmamaktadır. Bu sürede CPR'a başlanırsa kalıcı bir hasar olmadan hastayı kurtarma şansı yüksektir. 4-6 dakika arasında beyin hasarı başlar. 6-10 dakika arasında beyinde kalıcı hasarlar oluşabilir. 10 dakikadan sonra ise geri dönüşümsüz şekilde ölümcül hasarlar oluşabilir. Bu nedenle, herhangi bir kişi fenalaştığında vücut dokularının özellikle de beynin oksijensiz kalmaması için CPR'a en kısa sürede başlanması gerekir. CPR, sadece sağlıkçıların değil, herkesin bilmesi gereken bir uygulamadır. Tüm çalışanlarımız hayatın her anında bu müdahaleyi gerektirecek kişilerle karşılaşabilir. Sağlıklı toplumu amaçlıyoruz, bu yüzden eğitimlerimizden birini hayati önem taşıyan CPR olarak belirledik. Hayat kurtaran bu uygulama, karşılaştığımız sağlık sorunu karşısında yardım gelene kadar hızlı bir şekilde yapılmalıdır. Personelimiz verdiğimiz CPR eğitimi ile hastane dışında da hayati bir tehlikeyle karşı karşıya kaldığında CPR uygulayacak düzeye gelmiştir” açıklamasında bulundu.