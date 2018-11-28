“Hayat Parkuru ve Koşu Yolu Projesi” devam ediyor

İlkadım Belediyesince yapım çalışmaları devam eden "Koşu Yolu ve Hayat Parkuru Projesi", bölgenin çehresini değiştiriyor.

İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok tarafından gerçekleştirilen ve şehre yeni bir statü kazandıracak olan Hayat Parkuru ve Koşu Yolu Projesi hızla devam ediyor. Bisiklet ve koşu yolunun tamamlandığı projede, engelli araç şarj istasyonu ve aydınlatma çalışmaları başladı. Peyzaj çalışmasının da tamamlanmasının ardından hizmete sunulacak Hayat Parkuru bölgede yaşam kalitesini artıracak.

Mert Irmağı boyunca 2,5 kilometrelik uzunluğa sahip olan projede yaşam kalitesini arttıran en önemli etkenler doğal yaşam, sağlık ve huzurlu bir ortam Hayat Parkuru'nda buluşuyor. Güvenlikten engelsiz yaşama, spordan sosyal aktiviteye kadar her ayrıntının düşünülerek tasarlandığı proje vatandaşlara şehir merkezinde rahat bir nefes alacakları bir ortam hazırlıyor.

Yürüyüş ve koşu yolu, bisiklet yolu, dinlenme alanları, peyzaj alanları ve piknik alanlarının bulunacağı Hayat Parkuru engelli vatandaşlar için de ayrı bir öneme sahip olacak. İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok'un engelsiz yaşam alanlarına verdiği önemin bu projede de devam etmesiyle engelli vatandaşları sevindiren bir yaşam alanı ortaya çıkıyor. Proje içerisindeki tüm alanlara rahatlıkla ulaşılabilir olmasının yanı sıra engelli vatandaşlar alana koyulan şarj istasyonları ile akülü ve elektrikli araçlarını da şarj edebilecekler.

“Hayat parkuru hem beden hem ruh sağlığını güçlendirecek”

Toplumun tüm kesimini ilgilendiren eser ve projelerin yanı sıra sağlıklı yaşama ve spora büyük önem veren Başkan Erdoğan Tok, “Bizler için her şeyden önce vatandaşımızın sağlıklı bir yaşam sürmesi gelir. Çünkü bizler, ne kadar proje yaparsak yapalım, oralarda hizmete kavuşacak sağlıklı toplumlar olmadıkça bir anlam ifade etmez. Bu düşüncelerle özellikle gençlerimizin spor alışkanlığı kazanmaları için çok caba harcıyoruz. İşte bu çabalarımızın bir meyvesi olarak ortaya çıkan Hayat Parkurumuz hem beden sağlığımız için bir spor alanı hem de ruh sağlığımız için bir dinlenme alanı olacak. Bir hafta sonunda yapılacak etkinliklerin hepsini aynı alanda yaşama şansı sunan Yaşam Parkuru projemiz değerli vatandaşlarımızın yaşam kalitesini en üste taşıyacak. Tamamlanmasına kısa bir zaman kalan yeni yaşam alanımızın şimdiden hemşehrilerimize hayırlı olmasının temenni ederim” dedi.