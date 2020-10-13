Hayati Akbaş: "Dolgu ve botoks gibi işlemler güzellik salonlarında değil tıbbi merkezlerde yapılmalı"

Dr. Hayati Akbaş, botoks, dolgu gibi işlemlerin güzellik salonlarında olmayacağını, bir uzman tarafından hastane, plastik cerrahi ortamında veya dermatologların ofis ortamında yapılması gerektiğini söyledi.

FBM Tıp Merkezi sahibi Dr. Hayati Akbaş vücuda yapılan dolgu, botoks gibi işlemlerin hekim tarafından yapılmadığında çok ciddi problemlerin ortaya çıkabileceğini belirtti. Ehli olmayan, meslek erbabı olmayan, bu konuda yetkisi, sertifikası olmayan insanların güzellik salonu adı altında bir takım doktor uygulamalarını yaptığını ifade eden Akbaş, "Son günlerde ülkemizde kamuoyunu meşgul eden gündemlerden bir tanesi de güzellik salonlarında botoks, dolgu gibi işlemlerin yapılmasıdır. Bunun sonucunda bir hastanın hayatını kaybetmesi çok gündem oldu ve hala konuşulmaya devam ediliyor. Ehli olmayan, meslek erbabı olmayan, bu konuda yetkisi, sertifikası olmayan kişilere karşı çok dikkatli olmak gerekiyor. Botoks, dolgu gibi işlemler kesinlikle bir uzman tarafından hastane, plastik cerrahi ortamında veya dermatologların ofis ortamında yapılacak işlemlerdir" dedi.

"Bazı durumlar ölümle sonuçlanıyor"

O dolguları yapan kişi uzman değilse körlük gibi ölümler gibi başka türlü problemler gibi ciddi sorunlarla karşılaşmanın mümkün olduğuna dikkat çeken Akbaş, "İnsanlar uygulama yaptırmak istediğinde güzellik salonlarına değil mutlaka tıbbi merkezlere gitmeleri gerekiyor. Herhangi bir yerden mezun ama tıp ile ilgili hiçbir alakası olamayan insanların sırf rant amacıyla ismini güzellik merkezi koydukları, orada da insanlara sanki doktormuş gibi bu tip dolgu işlemleri yaptıklarını duymaktayız. İnsanlara önerim, lütfen bilinçli olun. Kendinize bir iğne, enjeksiyon yaptırıyorsanız onun için ne olduğunu bilmeniz gerekiyor. Bu işi yapan kişiden de uzman olduğu konusunda belgesini isteyin. Diplomasını sorun. Bu konuda titiz olun. Çünkü ortaya çıkacak olan problem ölümlere kadar gidebilecek ciddi problemler ortaya çıkarabilir. Güzellik merkezlerinde bu işi yapanlar insanların bu tür tıbbi işlemlere cüret etmemeleri gerekiyor. Ortaya sadece maddi kayıplar ortaya çıkmaz, hapis gibi bir takım mahkumiyetlerle sonuçlanabilir. O insanların hayatlarını da kendi hayatlarını da karartabilir" diye konuştu.