Hayatlarında ilk kez sinemaya gittiler

Samsun'un merkez ve ilçelerinde yaşayan ihtiyaç sahibi 159 çocuk ile anneleri Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen etkinlikle ilk kez sinemaya gitti. Sinemada Aslan Hürkuş Görevimiz Gökbey filmini anneleri ile birlikte patlamış mısır yiyerek izleyen çocuklar ilk kez sinemaya gitmenin mutluluğunu yaşadı. Bir AVM ortaklığı ile yapılan programda çocuklara Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü Yetim Birimi Görevlisi Kübra Açmak ile gönüllüler eşlik etti.

Çocukların ve annelerinin birçoğunun ilk kez sinema salonunda film izlediklerini anlatan Yetim Birimi Görevlisi Kübra Açmak, Büyükşehir Belediyesi olarak ihtiyaç sahibi aileler ve onların çocuklarına düzenli aralıklarla sosyal aktivite yaptırmaya çalıştıklarını vurguladı. Kübra Açmak, "Çocuklarımız ve anneleri ile keyifli saatler geçirdik. Bu etkinlik aracılığıyla amacımız çocukların, sosyal bir ortama dahil olması, Aslan Hürkuş ve Görevimiz Gökbey isimli film ile çocuklara havacılığı sevdirmek, farkındalıklarını artırmak en önemlisi ise yüzlerinde tebessüme vesile olup kalplerine dokunmaktı. Ailelerimizi evlerine uğurlarken bu etkinliğe emek veren ve vesile olanlar için ettikleri dualar bizim için çok değerliydi. Şu ana kadar 159 çocuk ile 85 anneyi sinemaya götürdük. Hedefimiz anne ve çocuk olmak üzere 500 kişiye ulaşmak" diye konuştu.

“Bizler onları bir aile olarak görüyoruz” diyen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ise, “Büyükşehir Belediyesi olarak sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Toplumun tüm kesimlerine yönelik faaliyetlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Sinema etkinliği ile de çocuklarımızın ve annelerinin bir nebze de olsa yüzlerini güldürebildiysek ne mutlu bize" ifadelerini kullandı.

Film sonrası duygu ve düşüncelerini paylaşan çocuklar ve aileleri filmi çok beğendiklerini belirterek geçirdikleri güzel anlar için Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'e teşekkürlerini iletti.