“Haydi Canik Spora” projesi hayata geçti

Proje açılışında, Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Canik Kaymakamı Mahmut Halal, AK Parti Canik ilçe Başkanı Mahmut Gencay, Canik İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Uzunlar, Canik ilçe Gençlik ve Spor Müdürü Osman Abanoz, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, çok sayıda öğrenci ve velilerinde katıldığı projeye start verildi.

Hasan Doğan Spor ve Eğitim Merkezinde gerçekleşen programda konuşma yapan Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “Canik Belediyesi olarak bu projedeki gayemiz, geleceğimiz olan eğitim öğretim çağının ilk aşamasındaki çocuklarımızı spora başlatmak. Öğrencileri spor yapmaya yönelterek daha sağlıklı, üretken, ahlaklı ve disiplin alışkanlıkları oturmuş bir nesil inşa etmek amacındayız. Yaşam boyu spor yapma alışkanlığı ve ülkemize yetenekli, başarılı, elit sporcular kazandırmak. İlimiz için sağlam bir spor alt yapısı oluşturmak. Veli, öğretmen ve öğrenciler arasında sevgi, dostluk, özgüven, paylaşım, spor ahlakı ve sosyal iletişimi geliştirmek. Öğrencileri gözlemlemeye, araştırmaya spor yapmaya ve derlemeye özendirmek. Öğrencilerin fiziksel ve duygusal açıdan sağlıklı ve mutlu bireyler olarak yetişmesini sağlamak. Öğrencilerin öğrenme sürecinde deneyimlerini kullanmasına ve çevre ile etkileşim kurmasına olanak sağlamak istiyoruz” dedi.

Proje, Hasan Doğan Spor ve Eğitim Merkezin de hafta içi her gün 09.00 ile 14.00 saatleri arasında uygulanacak. Okullar spor hat servis aracı ile taşınacak. Hangi okulun ne zaman alınacağı önceden planlanıp okul idarelerine bilgi verilecek.