Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün okul öncesini geliştirmek ve desteklemek için hazırladığı “Haydi” projesi kapsamında “Okul Öncesi Şenliği” gerçekleştirildi.

Bafra İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün Bafra Şehit Burak Perçin İlkokulu koordinesinde 25 farklı atölye ile düzenlediği “Okul Öncesi Şenliği” 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda daire amirleri, okul müdürleri, öğretmenler, veliler ve öğrencilerin katılımı ile gerçekleştirildi.

Şenlikte konuşan Bafra ilçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu, amaçlarının okul öncesinin önemini ortaya koymak ve gelişimini sağlamak olduğunu belirterek, “Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün başlattığı ve başarı ile yürüttüğü 'Haydi' projesine farklı etkinliklerle destek verdik. Bugün de 25 farklı atölye ile yapılan öğrenme şenliği ile projeye verdiğimiz önemi bir kere daha gösterdik” dedi.