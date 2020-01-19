Hayırseverlerden gönüllü yardım hareketine yoğun ilgi

İlkadım Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne bağlı Kadın Koordinasyon Merkezi, ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatıyor. Yardımseverlerin bağışladığı ev eşyaları belediye ekiplerince ihtiyaç sahibi ailelere gün içinde ulaştırılıyor. Hitiz ve özverili çalışan ekipler, aynı gün içinde üç aileye eşya yardımı yaptı. İlk olarak Cedit Mahallesi Bülbül Sokak'ta 2 çocuğuyla yaşam mücadelesi veren aileye iki kanepe, baza, halı, perde ve soba yardımında bulunan ekipler, Selahiye Mahallesi Mektep Sokak'taki ihtiyaç sahibine oturma grubu, tabak, bardak, çatal ve kaşıktan oluşan mutfak eşyası ile mutfak masası verdi. Son olarak Kadıköy Tütüncü Sokak'taki ihtiyaç sahibi vatandaşa eşya yardımında bulunan ekipler, aynı gün içerisinde üç aileye eşya yardımı yaptı.

“9 ayda 250 aileye yardım ulaştırdık”

Yardımlaşmanın ve paylaşmanın önemine değinen İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “İlçemizde yaşayan dar gelirli vatandaşlarımızın yaralarını sarmak, kimsesizlerin kimsesi olabilmek ve onların hayata daha umutlu bakabilmelerini sağlamak için Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüzle koordineli çalışan Kadın Koordinasyon Merkezimizde Hayır Çarşısı'nı kurduk. İhtiyaç fazlası eşyalar burada hem değerlenmiş oluyor hem de ihtiyaç sahiplerinin işine yarıyor. Ekiplerimiz mahallelerde yaptıkları incelemelerde gerçek ihtiyaç sahibi aileleri belirleyerek ihtiyacı olan eşyaları vatandaşımıza ulaştırıyor. Bu anlamlı yardım hareketine hayırsever vatandaşlarımız da yoğun ilgi göstererek, yardım için adeta yarış içine girdi. 9 ayda ihtiyaç sahibi 250 ailenin evlerine eşya götürdük” dedi.